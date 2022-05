Landtagswahl in NRW : Jugendliche und Kinder im Blick

Rhein-Sieg-Kreis Jörn Freynick kandidiert im Wahlkreis 27 wieder für die FDP. Dafür steht der Bornheimer.

Für den dreifachen Familienvater sind nicht nur die eigenen Kinder wichtig. Freynick ist in Düsseldorf Sprecher der Kinderschutzkommission. Die Verabschiedung des Landeskinderschutzgesetzes Anfang April bezeichnet er als großen Erfolg. Es ermögliche in Prozessen um Kindesmissbrauch mehr Opferschutz und eine unmittelbare therapeutische Begleitung. Für die Ermittlungen im Kindesschutz seien die Ermittlerteams des Landeskriminalamtes aufgestockt worden, um vertieft digitale Ermittlungen durchführen zu können.

Die Aufarbeitung der Flutkatastrophe habe, so Freynick, in der nächsten Legislaturperiode weiter höchste Priorität. Um ähnliche Katastrophen zu vermeiden, müssten neue Strategien im Umgang mit Unwetterwarnungen erarbeitet werden. Die Infrastruktur vor Ort müsse besser auf einen Ernstfall vorbereitet sein, so der Bornheimer. Start-ups, die den Herausforderungen des Klimawandels begegnen, will er mehr fördern, steuerliche und betriebliche Hürden für Gründer abbauen.