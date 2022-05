Landtagswahl in NRW : Sichere und saubere Mobilität

Landtagswahl in NRW

Rhein-Sieg-Kreis Oliver Krauß aus Alfter tritt für die CDU im Wahlkreis 27 an. Das sind seine Kernthemen.

Oliver Krauß (CDU) wurde 1969 in Bad Harzburg geboren. Er studierte Rechts- und Politikwissenschaften an der Universität Bonn. Seit 2011 ist er als Rechtsanwalt selbstständig und wohnt heute in Alfter-Oedekoven.