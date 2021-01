Laufen in Volmershoven : Laufen für das Wir-Gefühl

Alfter #grünweißläuft: Der SC Volmershoven-Heidgen organisiert mit Zettelboxen eine Gemeinschaftsaktion, die zum Sport animiert.

Auch wenn der Ball ruht, geht das coronakonforme Training beim SC Volmershoven-Heidgen auf kreative Weise weiter. Weil viele Spieler für ihre Laufstrecken die gleichen Wege nutzen, hat sich der Verein eine Gemeinschaftsaktion namens #grünweißläuft überlegt, die jeder einzeln absolvieren kann: An den beliebten Laufstrecken rund um Volmershoven, Heidgen und Witterschlick wurden fünf kleine Boxen installiert, in die die Läufer einen Zettel mit ihrem Namen, ihrer Mannschaft und dem aktuellen Datum hineinwerfen können. Zwei befinden sich an der Schmalen Allee, eine an den Quarzwerken, eine am Jägerparkplatz, weitere Laufboxen stehen an der Heerstraße und am Borkeshof. Den Link zu den genauen Standorten gibt es online unter www.sc-volmershoven-heidgen.de.