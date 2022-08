Urteil am Bonner Landgericht : Alfterer wegen Vergewaltigung zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt

Urteil am Bonner Landgericht

Das Bonner Landgericht urteilte über einen Fall von Vergewaltigung in Alfter. Foto: dpa/Arne Dedert

Bonn/Alfter Viereinhalb Jahre muss ein Mann aus Alfter nun in Haft. Er hatte seine Ex-Freundin vergewaltigt.

Ein 37-jähriger Mann aus Alfter muss wegen besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Richter der 2. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht befanden den Mann für schuldig, am 14. November 2020 seine Ex-Freundin vergewaltigt zu haben. Rund ein halbes Jahr nach der Tat drang er erneut in die Wohnung der Frau ein und würgte sie derart, dass das Opfer schwere Verletzungen davontrug.