Wegen der Corona-Pandemie : Alle Martinszüge in Alfter sind abgesagt

Alfter/Swisttal In keinem Alfterer Ortsteil wird es in diesem Jahr einen Sankt-Martinszug geben. Absagen weiterer Veranstaltungen kommen auch aus zwei Swisttaler Orten.

In der Gemeinde Alfter wird es in diesem Jahr keinen Martinszug geben. Nachdem in der jüngsten Zeit bereits Absagen aus einigen Ortsteilen bekannt wurden, teilt die Gemeindeverwaltung auf ihrer Internetseite nun den generellen Verzicht auf die Veranstaltungen in diesem Jahr mit. „Ein gemütliches Miteinander, viele Zuschauer am Straßenrand, das Singen während des Martinszuges und an den Haustüren seien in der aktuellen Situation nicht vorstellbar“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde mit Blick auf die Corona-Pandemie. Mit dem Verzicht wolle man der Verantwortung insbesondere gegenüber freiwilligen Helfern, Kindern und Eltern gerecht werden.