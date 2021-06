Fotowettbewerb : Matthias Anbergen ist neuer Gemeindereferent in Alfter

Zur Person

Matthias Anbergen, 1982 geboren und aufgewachsen in Hamburg, stammt aus einer katholischen Familie. Nach dem Abitur absolvierte er seinen Zivildienst bei der Katholischen Jugend Hamburg. Es folgten Studien der Religionspädagogik in Paderborn und katholischen Theologie an der Jesuitenfakultät Sankt Georgen in Frankfurt/Main. Die Promotion absolvierte er an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Seit 2013 war Anbergen für das Erzbistum Hamburg tätig. Er arbeitete als Referent in der Abteilung Bildung des Generalvikariats, absolvierte eine Ausbildung zum Pastoralreferenten und war als solcher bis Dezember 2020 in der Wandsbeker Pfarrei St. Joseph tätig.