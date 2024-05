Ein Name wird noch gesucht Bücherei Meckenheim/Alfter startet nach den Sommerferien

Noch fehlt allerdings ein neuer gemeinsamer Name. Ändern soll das ein Wettbewerb, zu dem beide Kommunen alle Bürger einladen. Einsendeschluss für Vorschläge ist Samstag, 1. Juni. „Es ist ein interkommunales Vorzeigeprojekt und zeigt, dass wir ein Problem in schwieriger Zeit lösen konnten. Lesen ist gerade in Zeiten von Tik-Tok für Kinder und Jugendliche das A und O, um demokratische Strukturen zu retten“, betonte Schumacher bei der Vorstellung des neuen Bücherei-Personals in der Bücherei am Hertersplatz. Mit Franzis Steinhauer hat die ehemalige Chefin der Bücherei Alfter die Gesamtleitung des interkommunalen Konstruktes übernommen. Ihr zur Seite stehen drei Mitarbeiterinnen, die sich in Voll- beziehungsweise Teilzeit um Registratur, Ausleihe und Bücherei Veranstaltungen kümmern werden. Zwei Mitarbeiterinnen sind dabei ausschließlich für Meckenheim beziehungsweise Alfter zuständig, damit „die Leser dort feste Ansprechpartnerinnen haben“, erklärte Steinhauer. Schwerpunktmäßig in Meckenheim wird Gunda Möller sein. Die 45-jährige studierte Sprachwissenschaftlerin und Mutter einer sechsjährigen Tochter wohnt in der Grafschaft und arbeitet derzeit noch als Redakteurin einer Online-Plattform. Sie kennt das Büchereiwesen aus ihrer Heimatstadt Flensburg, wo sie als „Bücherkind“ mit Ausleihe und Registratur einer Bücherei zu tun hatte. Mehr in Alfter als in Meckenheim wird Alexandra Wolf anzutreffen sein. Erfahrungen im Büchereiwesen hat die 55-Jährige bereits als Minijobberin der Pfarrbücherei St. Georg Widdig gesammelt. Die gelernte Bankkauffrau hat bereits die ersten neuen Bücher für Alfter angeschafft, die „Zeitschriften für Abos werden angeschrieben“. Neu dabei ist auch Alina Almendinger-Rössing aus Bonn-Duisdorf. Auch die 31-jährige studierte Historikerin bringt Erfahrungen aus dem Bücherei-Alltag mit, war sie doch acht Jahre als Ehrenamtliche in der Duisdorfer Katholischen Öffentlichen Bücherei für den Kinder- und Jugendbereich zuständig.