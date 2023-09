Großeinsatz: Mehr als 170 Feuerwehrleute bekämpfen Brand in Alfter

Bornheim, Swisttal und Rheinbach sowie Einsatzkräfte des THW aus Bonn-Beuel, Siegburg und Remscheid waren am späten Samstagabend nötig, um ein Feuer in Alfter zu bekämpfen. Mehrere Anbauten und Schuppen auf dem hinteren Teil eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Straße Görreshof war aus bisher noch ungeklärter Weise in Brand geraten.