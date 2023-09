Großeinsatz Mehr als 80 Feuerwehrleute bekämpfen Brand in Alfter

Alfter · Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Samstagabend gegen einen Brand in Alfter vorgegangen. Dort war ein Schuppen in Brand geraten und die Flammen drohten, auf weitere Gebäude überzugreifen.

16.09.2023, 22:09 Uhr

Foto: Axel Vogel





Von Michael Wrobel und Axel Vogel