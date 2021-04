Ausbaupläne Bike-and-Ride : Mehr Stellplätze und Boxen für Fahrräder am S-Bahnhof Alfter-Witterschlick

Alfter-Witterschlick Am S-Bahnhof Alfter-Witterschlick gibt es seit Dienstag 26 zusätzliche Stellplätze und zehn Boxen für Fahrräder. Auch an der Haltestelle der Alanus-Hochschule sind mehr Stellplätze und Boxen geplant.

Bürgermeister Rolf Schumacher und Norbert Reinkober, Geschäftsführer der Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR), haben am Dienstagmittag die neue Bike-and-Ride-Anlage an der S-Bahn-Haltestelle in Alfter-Witterschlick eröffnet. „Bike and Ride“ heißt übersetzt radeln und mitfahren und bezeichnet die Verknüpfung von Fahrradfahren und öffentlichem Nahverkehr. In Witterschlick gibt es nun am S-Bahnhof auf der Seite des Bahnsteigs in Richtung Bonn 26 überdachte Fahrrad-Abstellplätze und zehn abschließbare Fahrradboxen. Dort gab es bereits 30 Abstellplätze auf der anderen Seite der Gleise.