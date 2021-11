Stadtrat in Alfter : Mehrheit ist für die Ganztagsbetreuung im Schloss

Alfter Im Gemeinderat in Alfter zeichnet sich eine Mehrheit dafür ab, die Ganztagsbetreuung der Anna-Schule ins Alfterer Schloss zu verlagern. Das muss dafür allerdings saniert werden. Dadurch könnten die Beiträge steigen.

So könnten bestimmte Bauteile wie zum Beispiel Fundamente, Keller, Bodenplatte oder Treppenhaus nicht durch Holz ersetzt werden. Auch bei der Berechnung der künftigen Heizwärme schnitte, so der Experte, das Schloss recht gut ab, wenn „man in zehn bis 20 Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit alternative Energien einsetzt und damit die CO2-Emissionen für den Heizwärmebedarf annähernd auf Null gesetzt werden können“.

CDU und SPD sind unterschiedlicher Meinung zur Schlosssanierung

Lediglich aus der sozialdemokratischen Fraktion war Kritik zu hören. Zum Beispiel von Thomas Klaus (SPD). Er bemängelte die fehlende Berechnung an Rückbaukosten und die nicht abzusehenden baulichen Unwägbarkeiten bei einem alten Gebäude. „Wir haben unsere Zweifel an der Sanierung. Ein Neubau ist noch nicht kreativ geprüft worden“. Für die Sanierung spräche, so Mario Ciesielski (CDU), auch die Verteilung der Kosten auf mehrere Jahre. Für rund 3,1 Millionen Euro sollen in vier Schritten das jeweilige Erdgeschoss in Schloss und Vorburg, Ober- und Dachgeschoss im Hauptgebäude sowie die Räumlichkeiten der „Kita im Schloss“ umgebaut beziehungsweise saniert werden. Im Sommer 2022 sollen die ersten OGS-Kinder dort einziehen.