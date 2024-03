Missbrauch in Alfterer Pfarrhaus „Er hat meine Persönlichkeit und mein Wesen zerstört“

Exklusiv | Alfter · Melanie F. ist von ihrem Pflegevater, einem katholischen Geistlichen, über Jahre sexuell missbraucht worden - auch in einem Pfarrhaus in Alfter. In einem Zivilprozess klagt sie nun gegen das Erzbistum Köln auf Schmerzensgeld. Hier erzählt sie ihre Geschichte.

29.03.2024 , 12:36 Uhr

Melanie F. vor dem Pfarrhaus von Sankt Matthäus in Alfter. Hier lebte sie Ende der 1970er Jahre als Pflegekind mit dem damaligen Diakon U. und einem weiteren Pflegekind. Foto: Bernd Eyermann

Von Bernd Eyermann Redakteur Politik