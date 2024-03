Vom Pflegevater missbraucht „Er hat meine Persönlichkeit und mein Wesen zerstört“

Es sind Jahrzehnte vergangen, als Melanie F. an diesem Mittwochnachmittag zum ersten Mal wieder vor jenem Haus steht, in dem ihr Pflegevater sie immer wieder sexuell missbrauchte. „Da wird mir wieder mulmig“, sagt die 57-Jährige und schaut nach oben. Dort oben, unter dem Dach des Pfarrhauses der Alfterer Gemeinde Sankt Matthäus wohnte die Familie, die eigentlich gar keine war. Die damals 13-jährige Melanie F. musste in einem Zimmer und einem Bett mit ihrem Pflegevater leben, dem Diakon Hans Bernhard, genannt Bernd U. Im Raum daneben war ein zwei Jahre älterer Junge untergebracht – das andere Pflegekind des Geistlichen.