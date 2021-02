Motive aus der Heimat: Klaus Bongartz hat Postkarten aus Alfter erstellt.

Alfter Wer Grüße aus dem Vorgebirge verschicken will, kann nun ganz besondere Postkarten verwenden. Möglich macht das ein Hobbyfotograf aus Oedekoven.

Seine Ehefrau, berichtet Bongartz, arbeite in Klements Laden, und dort hätten immer wieder Menschen nach Postkarten gefragt. Also griff Bongartz, der bereits Fotografien ausgestellt und Kalender in kleiner Auflage gestaltet hat, zur Kamera. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 sei er viel zu Fuß oder auf dem Rad in seiner Heimat unterwegs gewesen und habe nach lokalen Motiven gesucht, die man schön in Szene setzen könne, so Bongartz.