Motorrad-Talent aus Alfter : Der 15-jährige Jakob Zwieacker will im Motocross hoch hinaus

Motocrossstrecken in der Umgebung

Wer nah dem Rhein-Sieg-Kreis Motocross fahren möchte, kann auf die Strecke bei Weilerswist gehen. Sie ist 1500 Meter lang, überwindet 12 Höhenmeter mit Sprüngen, Tables (Hügel mit flachen Plateaus), An- und Abfahrten. Außerdem gibt es eine Kinderstrecke. Die Anlage in einer ehemaligen Kiesgrube wird vom MCC Weilerswist betrieben, der unter anderem Schnupperkurse für Kinder ab sechs und ab zwölf Jahren anbietet. Infos auf www.mcc-weilerswist.de. Weitere Strecken in der Nähe finden Motocrossfahrer in Mechernich hinter Euskirchen (MSC Wißkirchen), in Stolberg bei Eschweiler (MSC Grenzland), in Hürtgenwald bei Düren (MSC Kleinhau), beim MSC Grevenbroich und in Niederzier (MSC Arnoldsweiler 1969). kpo