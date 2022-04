Mann schwer verletzt : Motorradfahrer kollidiert in Oedekoven mit Auto

Foto: Matthias Kehrein

Alfter Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag an der Alfterer Straße in Oedekoven mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Aktuell ist der Bereich für den Verkehr gesperrt.



Von Michael Wrobel und Matthias Kehrein

Schwer verletzt worden ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer, nachdem er in Oedekoven an der Alfterer Straße mit einem Auto zusammengestoßen ist. Wie Feuerwehrpressesprecher Michael Hesse dem GA mitteilte, ist noch unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Mehrere Feuerwehrkräfte waren zu der Unfallstelle geeilt, um den eingeklemmten Motorradfahrer zu befreien.

Auch die Fahrerin des Auto wurde von den Rettungskräften noch vor Ort behandelt. Ebenfalls im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber, der jedoch nach ersten Informationen dann doch nicht benötigt wurde. Laut Hesse konnte der Motorradfahrer stattdessen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.