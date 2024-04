Konzerte und Kulinarisches Das bietet die Hofcafé-Saison in Witterschlick

Die Eröffnung des Witterschlicker Hofcafés fiel quasi ins Wasser. Aber immerhin 20 unermüdliche Gäste fanden sich trotz des Regenwetters im Haus Kessenich ein, dem historischen Fachwerkhaus an der Hauptstraße, Ecke Buschhovener Straße. „Das ist sehr schade. Aber so schlechtes Wetter hatten wir in den vergangenen Jahren noch nie“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Witterschlicker Heimatkultur, Helbrecht Boege.