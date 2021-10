Konsequenzen aus dem Hochwasser : Alfter will Bäche sicherer machen

Infolge des Starkregens hatten auch Teile der Straße Am Hardtbach in Impekoven unter Wasser gestanden. Foto: privat

Alfter Was tun gegen weitere Fluten? Der Alfterer Gemeinderat diskutiert die Konsequenzen aus dem Hochwasser Mitte Juli. Und die Feuerwehr möchte gerne aufrüsten

40 Betroffene wollten ihre eigenen Erfahrungen schildern, Fragen und Anmerkungen anbringen. Kritik wurde vor allem an der bisher als nicht ausreichend empfundenen Informationspolitik der Verwaltung in Sachen Starkregen und Hochwasser geäußert; ein Punkt, den Bürgermeister Rolf Schumacher aufnahm und offene Bürgersprechstunden zusagte.

Sondersitzung gefordert

Was war der Grund für das Hochwasser in Alfter?

Außerdem sollen Gespräche mit der zuständigen Deutschen Bahn klären, ob und wie die kleine Brücke in der Nähe des Wohnhauses Grüner Weg 100 hochwassertauglich gemacht werden könnte. In welchem Umfang auch ein Maßnahmenpaket für den Hardtbach zur Verhinderung von Überflutungen geschnürt werden kann, soll ebenfalls in nächster Zeit geklärt werden. Da der Hardtbach auch auf Bonner Stadtgebiet verläuft, prüft die Verwaltung nun die Möglichkeit eines gemeinsamen Wasserverbands mit der Nachbarkommune. „Wir sind heute am Anfang eines Prozesses, was wir künftig machen werden“, sagte Wilhelm Windhuis (Grüne).