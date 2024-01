Nach sexualisierter Ansprache in Alfter-Impekoven Kinder sollten auf ihr Bauchgefühl hören

Es ist eine der größten Sorgen vieler Eltern: Eine fremde Person spricht ihr Kind mit eindeutiger, gefährlicher Absicht an. Passiert ist das einer Zwölfjährigen am Bahnhof in Alfter-Impekoven. Ein Erwachsener fragte sie unverblümt nach Sex (der GA berichtete). Sie reagierte gut, rief ihren Vater an, der konnte sofort kommen. Darüber, wie Kinder sich in solchen Fällen verhalten sollten, hat der GA mit Sarah Kreye von der Fachstelle sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen und Volker Neuhaus, Leiter der Psychologischen Beratungsdienste des Rhein-Sieg-Kreises gesprochen. Und darüber, wie Erwachsene helfen können.