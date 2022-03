Feuerwehr im Einsatz : Nachbarn befreien Person aus brennender Wohnung in Alfter

Mehrere Einsatzkräfte waren bei dem Brand in Alfter im Einsatz. Foto: Matthias Kehrein

Alfter Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Alfter ist am Samstagabend eine Person verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nachbarn hatten sie aus einer brennenden Wohnung befreien können.



Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Samstagabend ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Alfter ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zu dem Haus am Herseler Weg aus, da sich nach erster Meldung gleich mehrere Personen in Gefahr befanden sollten.

Wie Silke Simon, stellvertrende Pressesprecherin der freiwilligen Feuerwehr Alfter, unserem Reporter vor Ort mitteilte, hatten Nachbarn gegen 18.45 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräften hatten jedoch bereits Bewohner des Mehrfamilienhauses eine Person aus der brennenden Wohnung im Erdgeschoss herausholen können. Zusammen konnten sich alle drei Anwohner des Hauses schließlich in Sicherheit bringen.

Den Feuerwehrkräften gelang es anschließend, den Brand in einem Raum der Wohnung rasch zu löschen.