Nahverkehr in Alfter : So steht es um die Kleinbus-Erweiterung

Alfter Viele Menschen wollen weiteren Busverkehr in Alfter-Ort. Das Vorhaben hat nun Fahrt aufgenommen, ist aber nicht ohne Weiteres umsetzbar.

Nach den Vorstellungen der drei Alfterer soll die Kleinbuslinie 882 erweitert werden und auch die oberen Abschnitte von Strangheidgesweg und Görreshof in Alfter-Ort anfahren. So sollen weitere Teile des Orts mit dem Zentrum, der Haltestelle der Linie 18 und dem Roisdorfer Bahnhof verbunden werden. Mit diesem Wunsch beziehungsweise Bürgerantrag stehen die drei Mitglieder einer Bürgergemeinschaft nicht alleine da.

Zugleich erlaubte sich Ehlert einen Seitenhieb auf die Grünen. Diese hatte zur Ratssitzung ebenso einen Antrag zur Erweiterung des Busangebots in Alfter-Ort eingebracht. „Wir hätten schon erwartet, dass die Grünen in ihrem Antrag zumindest das tolle Engagement der Bürgerinitiative erwähnen“, so Ehlert. Schließlich sei der Impuls von den Bürgern gekommen.

Und wie geht es nun weiter? Seinen vorgeschriebenen Gang. Die Kleinbusse in Alfter seien eine Erfolgsgeschichte, meinte Schumacher – und nahm den Bürgerantrag direkt mit in die Ratssitzung. Dort wurde er von der Politik in den für Bürgeranträge zuständigen Hauptausschuss verwiesen, der Antrag der Grünen in den zuständigen Ausschuss für Umwelt, Klima, Mobilität, Wirtschaft und Digitalisierung.