Rhein-Sieg-Kreis erarbeitet Landschaftsplan : Wie die Natur in Alfter geschützt werden soll

Alfter Der Rhein-Sieg-Kreis stellt derzeit den sogenannten Landschaftsplan für Alfter neu auf – und die Bürger können sich daran beteiligen. Darum geht es.

Wälder, Wiesen und Bäche schützen, Tieren ausreichend Lebensraum bieten. Welche Bereiche eines Stadt- oder Gemeindegebiets der Natur vorbehalten sind, ist in einem sogenannten Landschaftsplan geregelt. Er setzt Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und geschützte Landschaftsbestandteile verbindlich fest und bestimmt, welche Aktivitäten und Maßnahmen – etwa Landwirtschaft oder Bebauungen – in solchen Schutzgebieten zulässig sind, und welche nicht.

Bürgerversammlung im Alfterer Rathaus

Ebenso liegt der Plan im Alfterer Rathaus aus. Dort findet am Mittwoch, 22. Juni, 18 Uhr, eine Informationsveranstaltung zum Landschaftsplan statt. Ebenso stehen Mitarbeiter des Amtes für Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises am Montag, 15. August, sowie am Donnerstag, 25. August, jeweils von 14 Uhr bis 17.30 Uhr im Alfterer Rathaus als Ansprechpartner zur Verfügung.

Menschen, die sich in das Verfahren zum Beschluss des Landschaftsplans für Alfter einbringen wollen, können ihre Bedenken, Ideen und Anregungen zwischen Montag, 20. Juni, und Freitag, 2. September, einreichen – per E-Mail an LP3-fruehz-beteiligung@rhein-sieg-kreis.de oder postalisch an den Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg.