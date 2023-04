Lokalgeschichte Das gibt es in der neuen Ausstellung im Haus Alfterer Geschichte zu sehen

Nicht mehr aktiv ist der Arbeitskreis Wegekreuze. Dieser wurde 2014 ins Leben gerufen, um Daten über die hiesigen Wegekreuze zu sammeln und in einer Broschüre zu veröffentlichen. Der Erlös aus dem Verkauf wurde für die Sanierung von Wegekreuzen ausgegeben. Noch sei Geld in der Kasse, um ein Wegekreuz instand zu setzen, so Steinkemper, danach werde der Arbeitskreis aufgelöst. Doch natürlich wird auch dieses Engagement in der Ausstellung gewürdigt.