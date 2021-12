Kunst in Alfter : Wie Künstler Alfter sehen

Der Kulturkreis Alfter stellt eine neue Broschüre vor. Stefan Knopp Foto: Stefan Knopp

Alfter Der Kulturkreis veröffentlicht ein Buch zum Thema „Heimat ... und mehr“. DIe teilnehmenden Künstler lassen Alfter in einem neuen Licht erscheinen.



Was ist Heimat? Der Wohnort, die Natur, die Menschen um einen herum, Gerüche oder Stimmen? Gibt es eine geistige Heimat? Kann man überhaupt bestimmen, wie das interpretiert werden soll? Nein, findet Eugenie Hellmann: „Heimat ist etwas Persönliches.“

Ein neues Bild von Alfter

Die Broschüre im Handel 1000 Exemplare gehen in den Verkauf „Heimat ... und mehr": Das neue Heft des Kulturkreises Alfter ist erhältlich im Schreibwarenladen von Ulla Klement, Chateauneufstraße 18 in Oedekoven; in der Genuss-Schule Alfter, Brunnenstraße 44; bei Schreibwaren Schneider, Hauptstraße 204 in Witterschlick; in Gabis Fotowelt, Am Herrenwingert 14; über die Vereinsvorsitzende Eugenie Hellmann, Lindenweg 28. Die Broschüre kostet fünf Euro. Gerd Schmidt, Gründer der printberater E.K., hat 1000 Exemplare gedruckt. kpo

Ein Bild – und zwar im Wortsinn – vom Heimatbegriff der Künstlerinnen, die dem Kulturkreis Alfter angehören, präsentiert die neue und druckfrische Broschüre „Heimat … und mehr“, die seit dieser Woche erhältlich ist. Am Montag wurde sie in Gielsdorf am Wasserturm vorgestellt.Es ist das dritte Buch, das der Kulturkreis herausgibt. Fotos, Zeichnungen und anderes präsentieren einen ganz besonderen Blick auf die Heimat, in der die Vereinsmitglieder leben: Der Wasserturm ist mehrfach vertreten, oft als Aquarell, mal als Foto und sogar als Backförmchen.

Auch der Witterschlicker Bahnhof und die vielen Fachwerkhäuser in den Ortschaften sind beliebte Motive. Viele Malereien beschäftigen sich mit Gebäuden und Landschaften, Lissy und Dirk Matthiesen stellen Alfter mit ihren Glaskugel-Aufnahmen auf den Kopf, man sieht Pflanzen und Tiere, Wälder und Abendrot, und auch das Silberbesteck kann ein Ausdruck von Heimat sein.

Alfter als Ginko-Baum, Hufeisen und Schlüssel

Das Blatt des Gingko-Baumes, in Asien ein Symbol der Liebe, sowie ein alter Schlüssel und ein Hufeisen stellen bildlich dar, was Anke Rodde über den Heimatbegriff denkt: „Die Liebe zur Heimat ist der Schlüssel zum Glück.“ Sie sei in ihrem langen Leben 20 mal umgezogen, erzählte die 76-Jährige, die vor vier Jahren nach Alfter kam. Und in dieser Zeit habe sie erkannt: „Heimat ist da, wo ich jeweils bin.“ Für sie ist das also nicht etwas, das sie vorfindet, sondern etwas, das sie an einem neuen Ort schafft. „Wenn ich dort hinkomme, möchte ich mich wohlfühlen.“ Dafür müsse sie sich integrieren, zum Beispiel in den Kulturkreis, in dem sie die zweite Vorsitzende ist.

Irmgard Maria Jansen-Otto lebt seit 1983 in Alfter. Die Arbeit in ihrem Blumenladen habe ihr kaum Zeit gelassen, sich mit ihrem Umfeld vertraut zu machen. „Erst seit ich im Ruhestand bin, habe ich den Eindruck, angekommen zu sein.“ Ihre zweite Heimat habe sie sich dann erst richtig erschließen können – durch die Kunst. Kann also auch die Kunst eine Heimat sein? Hanadi Al-Samman ist davon überzeugt. Vor drei Jahren kam die Kunststudentin aus Kroatien nach Alfter, und auch ihr habe die Kunst geholfen, dort anzukommen. „Die Gruppe ist sehr schön: Sie motiviert mich immer.“

Bürgermeister Rolf Schumacher lobt die Aktion

Sie alle zeigen ihre Werke in der Broschüre. Für die Bilder war die Gruppe in diesem und dem letzten Jahr durch Alfter gezogen und hatte unter freiem Himmel Motive gemalt. Man wollte in Coronazeiten noch etwas anderes machen als virtuelle Ausstellungen, erzählte Hellmann.