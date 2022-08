Baukrise : Neue Kultur- und Sporthalle in Alfter wird deutlich teurer als geplant

Neue Kultur- und Sporthalle in Alfter wird deutlich teurer als geplant

Alfter Die Kostensteigerungen im Bausektor machen auch vor der Umgestaltung am Herrenwingert nicht Halt. Der Fördermittelberater stimmt die Politik darauf ein, den Gürtel enger zu schnallen – ein Element ist beim Sparen allerdings tabu.

Die Umgestaltung des Areals am Herrenwingert im Alfterer Ortskern wird deutlich teurer. Das ist jetzt bei der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung deutlich geworden. Der erste Schritt für das Sanierungsprojekt ging Anfang August mit der Grundsteinlegung für die neue Kultur- und Sporthalle (KSH) über die Bühne. Die Förderzusage für den zweiten Jahresabschnitt des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) soll in den nächsten Tagen eintreffen. In der zweiten Phase stehen der Start des Hof- und Fassadenprogramms, der Rückbau des Bolzplatzes, die Einstellung eines Quartiersarchitekten und Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt auf der Agenda.