Neuer Krimi „Insellicht“ : Heinrich Heine und ein rästelhafter Mordfall auf Norderney

Alfter-Gielsdorf Die Alfterer Schriftstellerin Anja Eichbaum hat ihren fünften Krimi veröffentlicht. Erneut spielt die Handlung auf Norderney - führt aber auch nach Bonn. Und Heinrich Heine spielt ebenfalls eine Rolle.

Die Frage muss gestellt werden: Hat Anja Eichbaum nicht die Sorge, irgendwann einmal ein Norderney-Verbot zu erhalten? Schließlich macht sie die Insel regelmäßig zum Schauplatz von Verbrechen. Die in Alfter-Gielsdorf lebende Autorin muss lachen. Ihre Bücher lägen in der dortigen Buchhandlung aus. „Sie verkaufen sich dort gut“, sagt sie. Mit „Insellicht“ hat die 59-Jährige nun ihren fünften Krimi veröffentlicht – und vier davon spielen auf der von Eichbaum so geliebten ostfriesischen Insel.

Neuer Krimi aus Alfter : Anja Eichbaum lässt in Bonn und Norderney ermitteln Der neue Krimi der Gielsdorfer Autorin Anja Eichbaum spielt im lokalpolitischen Milieu. In ihrem Krimi „Inselduell“ bringen sich drei Kandidaten als Bürgermeisterkandidaten für Norderney in Stellung, darunter eine Frau. Aber dann wird sie ermordet.

Über Heinrich Heine fügen sich Bonn und Norderney zusammen

Doch warum gerade Heine? „Der Verlag kam mit der Idee auf mich zu, etwas Historisches zu schreiben“, sagt Eichbaum. „Das ist aber nicht mein Genre.“ Aber auch aufgrund ihres „halben Germanistikstudiums“ sei ihr dann Heine in den Sinn gekommen, so Eichbaum. Und schließlich sei das Verhältnis der Menschen auf Norderney zu Heine, der 1825 und 1826 die Sommer auf der Insel verbrachte, immer noch schwierig. In Bonn hat Heine wiederum einen Teil seiner Studienzeit absolviert. „So viele Puzzleteile, die ich zusammenführe“, sagt Eichbaum. So folgen die Leserinnen und Leser im Verlauf der Handlung den Figuren etwa an die Gedenkstätte zur Erinnerung an die alte Bonner Synagoge am Rheinufer oder auf den jüdischen Friedhof in Schwarzrheindorf. Und natürlich über die Insel Norderney.