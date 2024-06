Großes Investitionsprojekt Neues Gewerbegebiet für Alfter mit strengen Auflagen für Immobilien

Noch führt die Straße ins Leere. Die vierte Ausfahrt des Kreisels an der Grenze zwischen Alfter-Ort und Bornheim-Roisdorf endet abrupt an zwei rot-weißen Absperrungen. Aber das soll sich in nicht allzu ferner Zukunft ändert. Das Areal dürfte dann nicht wiederzuerkennen sein.