Feuereinsatz am Neujahrsabend in Oedekoven : Warum brannte es in einem Kinderzimmer?

Am Neujahrsabend hatte es in einem Mehrfamilienhaus in Oedekoven gebrannt. Foto: ga

Alfter-Oedekoven Am Neujahrsabend hatte es in einem Kinderzimmer in Oedekoven gebrannt. Nun gibt es erste Informationen zur Brandursache.



Von Axel Vogel

Der Brand am Neujahrsabend in einem Mehrfamilienhaus in Alfter-Oedekoven ist möglicherweise durch das Hantieren eines Minderjährigen mit Feuer in seinem Bett verursacht worden. Wie unsere Redaktion erfuhr, soll der Junge eine Batterie angekokelt und dadurch eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung ausgelöst haben. Der Bonner Polizeisprecher Michael Beyer sagte dazu: „Unser Fachkommissariat für Brandermittlungen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.“

Wie berichtet, waren am Samstagabend Feuerwehrkräfte aus Alfter und Bonn-Duisdorf in die Straße Zur Belsmühle alarmiert worden. Nach Angaben von Michael Hesse, Sprecher der Alfterer Feuerwehr, konnte der Kleinbrand schnell gelöscht werden, nachdem die Bewohner der betroffenen Wohnung aus dem Haus geleitet worden seien.

Vier Personen kamen vorsorglich ins Krankenhaus

Zeitgleich wurde das gesamte Gebäude durch weitere Einsatzkräfte kontrolliert. Die Bewohner der weiteren Wohnungen konnten nach Angaben der Feuerwehr im Gebäude verbleiben, da für sie keine Gefahr bestand.