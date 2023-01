Einsatz in Oedekoven : Feuerwehr wegen ölhaltiger Substanz am Hardtbach im Einsatz

Feuerwehr wegen ölhaltiger Substanz am Hardtbach im Einsatz

Einsatz in Oedekoven

Alfter-Oedekoven/Lessenich Wegen einer ölhaltigen Substanz auf dem Wasser ist die Feuerwehr gegenwärtig am Hardtbach in Alfter und Bonn im Einsatz. Wie es zu dem Austritt des Öls kam, ist noch unklar.

Wegen eines Ölfilms ist die Feuerwehr derzeit am Hardtbach in Alfter-Oedekoven und Bonn-Lessenich im Einsatz. Um den Film aufzufangen, habe man Ölsperren bei der Marbachstraße sowie der Bahnhofstraße errichtet, sagte Michael Fuß, Einsatzleiter der Feuerwehr Alfter. Beide Ölsperren sollen über das Wochenende stehen bleiben, teilte er weiter mit. Er rechne mit einem längeren Einsatz.

Wie es am Freitagvormittag genau zu einem Austritt der ölhaltigen Substanz kam, war zunächst unklar. Die Substanz, so Fuß, liefe aus einem Betonrohr in den Bach.