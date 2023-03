Öffentlicher Nahverkehr in Alfter Politik trifft Entscheidung zur Buslinie 882

Eine endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 30. März. Das Thema soll im Rahmen der Haushaltskonsolidierung noch einmal auf der Tagesordnung stehen, um zu prüfen, ob eine Ausweitung der Buslinie doch noch in nächster Zeit realisierbar ist. Zumal die Mitglieder des Kreisplanungsausschusses bereits einstimmig dafür votierten. Als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr in der Region ist der Rhein-Sieg-Kreis zuständig, die Kosten für den ÖPNV teilen sich allerdings der Kreis und die jeweils betroffene Kommune.