Gericht weist Klage teilweise zurück : Opfer fordert nach Hundebiss in Alfter zu viel Schmerzensgeld

Opfer fordert nach Hundebiss in Alfter zu viel Schmerzensgeld

Alfter Das Bonner Amtsgericht hat eine Klage auf Schmerzensgeld nach einem Hundebiss teilweise abgewiesen. Ein Polizeihund hatte im Frühjahr 2019 einen Spaziergänger in Alfter gebissen, der daraufhin das Land Nordrhein-Westfalen verklagte.

„Das Land ist verpflichtet, dem Kläger sämtliche künftigen materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen“, befand ein Bonner Zivilrichter. Was war passiert?

Auf dem Rückweg von einer Hundeschule hatte ein Polizeihund einen Spaziergänger gebissen und der Mann hatte daraufhin das Land Nordrhein-Westfalen als Dienstherr verklagt. Neben der oben erwähnten Feststellung wollte der Kläger aber auch noch ein weiteres Schmerzensgeld in Höhe von „nicht unter 2000 Euro“ – diesen Teil der Klage wies der Richter allerdings ab. Der Kläger hatte nämlich bereits zuvor gut 3500 Euro vom Land erhalten und der Schaden sei durch diese Summe hinreichend kompensiert, so der Richter.

Der folgenschwere Vorfall hatte sich am 5. April 2019 im Alfterer Teil des Kottenforsts ereignet: Der damals 65-jährige Kläger, ein Taxifahrer, war in dem Waldgebiet zu Fuß unterwegs, als er sich unvermittelt einem ziemlich großen schwarzen Schäferhund gegenüber sah. Das nicht angeleinte Tier schnappte nach dem rechten Unterarm des völlig überraschten Spaziergängers und riss den Mann mit Wucht zu Boden. Erst nach der Intervention seines Herrchens ließ der Hund wieder von seinem Opfer ab. Die beiden waren zuvor in einer nahegelegenen Hundeschule und wollten eigentlich zurück zum Wagen des Polizisten.