Unmut wegen mauem Kartenverkauf : Ortsausschuss Alfter: Karneval-Terminüberschneidung mit Witterschlick nicht das Problem

In diesem Jahr ist die Prunksitzung in Alfter-Ort (hier: 2020) nicht ausverkauft. Daran, dass die Sitzung in Witterschlick zeitgleich stattfindet, soll es Kritik geben. Foto: Axel Vogel

Alfter Dass Alfter-Ort und Witterschlick am selben Tag mit Sitzungen in die Session starten, soll für manche der Grund für den zähen Vorverkauf sein. Der Ortsausschussvorsitzende in Alfter vertritt eine andere Meinung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Träupmann

Alfter-Ort und Witterschlick starten gleichzeitig am Samstag,12. November, mit Proklamations- beziehungsweise Prunksitzungen in die kommende Session. Der Kartenvorverkauf bei den Witterschlicker „Tonmöhnen 1947“ war mau, das Festkomitee Alfterer Karneval 1910 kann nach Schätzung des Ortsausschussvorsitzenden Klaus Hergarten mit anderen Zahlen aufwarten – die alte Turnhalle am Herrenwingert ist mit etwa 300 Karten (Platz ist für zirka 330 Personen) relativ gut ausgebucht.

Seit kurzem kursieren in Alfter daher Gerüchte über eine Kritik an der terminlichen Doppelung, „allerdings weiß man nicht genau, wer sie in Umlauf gesetzt hat“, sagt Hergarten im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Bei der Gelegenheit betont der Vorsitzende, dass die Proklamationssitzungen in Alfter-Ort seit 15 bis 20 Jahren immer am zweiten Samstag im November über die Bühne gehen würde und er deshalb die Aufregung gar nicht verstehen könne, denn terminliche Überschneidungen von Karnevalssitzungen in den einzelnen Ortsteilen seien in der Kürze einer Session eigentlich zwangsläufig.

Andere Sitzungen auch nicht ausverkauft

Auch in Alfter-Ort sei die diesjährige Proklamationssitzung nicht restlos ausverkauft. „Viele Menschen sind immer noch vorsichtig wegen Corona. Bei anderen wiederum gibt es wirtschaftliche Gründe. Man weiß nicht, wie sich der Gaspreis noch entwickelt. Die Leute sind daher wohl vorsichtig“, erklärt Hergarten. Bei den steigenden Preisen sitze das Geld eben nicht mehr locker, die Leute könnten sich mehrere Sitzungen in einer Session nicht mehr leisten. Das sei auch bei den Karnevalisten in Bonn zu beobachten. Auch dort sei noch keine einzige Sitzung im kommenden Jahr ausgebucht.