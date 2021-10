Beitrag zur Ortsgeschichte : Student entwirft Broschüre über das Alfterer Schloss

Benedikt Schüller mit seiner Broschüre über das Alfterer Schloss. Foto: Privat

Alfter Wer mehr über das Alfterer Schloss erfahren will, sollte zu einer Broschüre greifen, die von Benedikt Schüller entworfen wurde. Der Student beschäftigt sich aber nicht nur mit diesem Aspekt der Ortsgeschichte.



Von Maike Walbroel

Es ist das Wahrzeichen der Gemeinde: das Schloss Alfter, ein Barockschloss, das es aber nicht immer war. Erst seit 1721 sieht das Bauwerk so aus, wie es heute bestaunt werden kann. Zuvor stand dort eine Burg, deren Ursprünge bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen.

Dies und noch viel mehr erfährt man in einer neuen Broschüre zum Schloss Alfter, die aus einer Studienarbeit von Benedikt Schüller entstanden ist. Der 25-Jährige stammt aus Alfter und beendet gerade sein Kunst-Studium an der Alanus Hochschule: „Ich bin sehr an der Lokalgeschichte interessiert und zum Schloss habe ich auch eine besondere Beziehung, ich war dort im Waldorfkindergarten“, sagt er.

Das Schloss und der Park befinden sich im Besitz von Simeon Reichsgraf Wolff Metternich zur Gracht, der das Objekt aber wie berichtet vermieten will. Wer mehr über das Gebäude erfahren will, wird in Schüllers Broschüre mit zahlreichen Fotos und Fakten fündig. „In meinem Kunstgeschichte-Seminar bei Herrn Professor Saß haben wir uns mit den Schlössern in Bonn, Benrath, Brühl und Alfter beschäftigt“, erläutert Schüller. „Die Broschüre war mein Abschlussprojekt im Studium Generale an der Alanus.

Masterarbeit über die Donnerstagsgesellschaft

„Die Inhalte der Broschüre tragen den Kenntnisstand der bisherigen Forschung zusammen und erweitern diesen durch eigene Recherchen“, ergänzt Maurice Saß, Juniorprofessor für Kunstgeschichte und -wissenschaft der Alanus Hochschule, der Schüller auch beim Druck unterstützte. Mit der Publikation werde die fruchtbare Verbindung der Alanus Hochschule mit Alfter sichtbar, so Saß. Die Kosten dafür übernahm schließlich der Förderverein der Alanus Hochschule. Unterstützung bekam der Student auch vom Förderverein Haus der Alfterer Geschichte.

Für sein Werk hat Schüller unter anderem den Grundriss des Gebäudes neu gezeichnet sowie Archive angeschrieben und um altes Bildmaterial gebeten. Einige Monate hat sich er mit dem Projekt beschäftigt – neben seiner Masterarbeit über die sogenannte Donnerstagsgesellschaft, eine Kunst- und Kulturgruppe, die in der Nachkriegszeit auf Schloss Alfter tagte.

„Das Feedback zur Broschüre war sehr gut, ich überlege, auch zum Thema meiner Masterarbeit eine zu erstellen. Und eine Anfrage zur Alten Schule von Alfter kam auch schon“, berichtet Schüller. Er fände es schön, wenn das Schloss und insbesondere die Parkanlagen bei einer zukünftigen Nutzung zumindest zeitweise öffentlich wären.