Bürger-Kritik Pflanzkübel in Alfter: Verkehrsberuhigung mit Tücken?

Die Verkehrsberuhigungen wurden im „unteren“ Bereich der Straße, also kurz hinter der Bonner Grenze angebracht. Und die letzte befindet sich am Beginn der Linkskurve. Die Markierung wird jetzt von Anliegern als Parkbegrenzung angesehen, und dahinter stehen auch tagsüber Autos. Nach Feierabend, so der Anwohner, sei dort alles zugeparkt. Im Wohngebiet gebe es zu wenige Garagen. Dadurch wird diese Stelle zu einem schwer einsehbaren Nadelöhr: Fahrzeuge aus beiden Richtungen können den Gegenverkehr spät sehen, und wenn es keine Parklücken gibt, müssen sie entweder über den Bürgersteig ausweichen oder gefährliche Rückfahrmanöver starten. Der Pflanzkübel verstärke diese ungünstige Situation dort, findet der Anwohner. Ein zumindest teilweises Parkverbot sei dort sinnvoll.