Politische Beteiligung Der Alfterer Jugendbeirat soll noch in diesem Jahr seine Arbeit aufnehmen

Nach der Verabschiedung durch den Gemeinderat muss die Satzung laut Günther nun öffentlich bekannt gemacht werden. „Und es muss begleitend über den Jugendbeirat informiert werden“, sagt er weiter. Nach den Sommerferien sollten die Wahlen organisiert werden. „Ziel ist es, im Vorfeld Kandidatinnen und Kandidaten für den Jugendbeirat zu finden“, so die Gemeindesprecherin weiter. Dazu sollen alle Jugendlichen angeschrieben sowie die Partner der Gemeinde bei der Kinder- und Jugendarbeit in die Bewerbung einbezogen. Darunter fallen etwa die mobile Jugendarbeit der Katholischen Jugendagentur, das Kinder- und Jugendcafé (Kick) in Alfter-Ort sowie der Kinder- und Jugendtreff (Jump) in Witterschlick.