Gestiegene Kosten für das Wasserwerk : Politik vertagt eine mögliche Erhöhung der Wassserpreise in Alfter

Alfter Eigentlich soll der Wasserpreis in Alfter nach dem Willen des zuständigen Unternehmens steigen. Die Politik hat einen Beschluss dazu aber vertragt, weil es noch Klärungsbedarf gibt.

Um eine Erhöhung der Wassergebühren dürften die Verbraucherinnen und Verbraucher in Alfter nicht herumkommen. Allerdings vertagte der Betriebsausschuss eine entsprechende Entscheidung in eine Sondersitzung Anfang 2022.

Gestiegene Preise sollen aufgefangen werden

Damit sollen die gestiegenen Preise vom Wahnbachtalsperrenverband sowie für die Energie aufgefangen werden. Notwendig sei die „Preisanpassung“, so E-Regio-Mitarbeiter Arnold Schmillen, unter anderem auch für die Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe an die Gemeinde.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses wollten die Erhöhung aber nicht ohne Weiteres beschließen. Eine Preiserhöhung müsse auch zu einer länger andauernden Preisstabilität führen, so der allgemeine Tenor in der Sitzung. Daher soll E-Regio zunächst Varianten berechnen, in denen auch eine Erhöhung der Wasserverbrauchsabgabe, in Kombination mit unterschiedlichen Konzessionsabgaben von 50.000 Euro, 100.000 Euro und 150.000 Euro auf den Prüfstein kommen soll. Auf Wunsch der Fraktionen soll auch der Kämmerer eine Stellungnahme abgeben.