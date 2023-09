Großeinsatz in Witterschlick Das hat es mit der gefundenen Softair-Waffe auf sich

Alfter-Witterschlick · Große Aufregung in Witterschlick: Ein Zeuge hatte am Dienstag nahe der Grundschule eine Person mit einer Schusswaffe gesehen, die Polizei rückte aus. Am Ende ging alles gut aus, doch der Vorfall wirkt nach. Das ist bislang bekannt.

27.09.2023, 17:05 Uhr

Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Dienstagnachmittag in Witterschlick im Einsatz. Foto: Benjamin Westhoff

Von Axel Vogel und Christoph Meurer

