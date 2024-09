Polizeieinsatz am Herrenwingert Warum schoss ein 55-Jähriger in Alfter um sich?

Nachdem ein 55-Jähriger in einem Kiosk in Alfter-Ort mit einer Pistole in die Decke geschossen hat, sind er sowie zwei weitere Personen wieder auf freiem Fuß. Die Polizei hatte den Mann kurz nach der Tat am Mittwochmittag gefasst. Auch seine Frau und sein Sohn waren vorläufig festgenommen worden.