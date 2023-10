Projekt der Freilichtbühne Alfter Kinder verwandeln Böhling mit Theaterprojekt in einen Zauberwald

Die ist gleich in doppelter Hinsicht gefragt, denn während die eine Gruppe ihr Spiel probt, schwärmt die andere zusammen mit den Künstlern Pia Aydin und Werner Mönch in den Wald aus: Sie basteln an ihren Masken weiter, für die sie auch Material im Wald suchen. Denn die Entwicklung eigener Figuren mitsamt Kostüm gehört zur kreativen Dramaturgie dazu. Deshalb haben Darja (12), Mara (11) und Anna (14) auch genaue Vorstellungen, was sie brauchen: Moos und Blätter, vorzugsweise rote, sollen es sein. Schließlich gehören sie zu den Bösen, die den guten Elfen und der Wasserkriegerin die Herrschaft über den Wald streitig machen wollen. „Die Masken haben wir zwar zuerst skizziert und dann mit Pappmaché, Stoff und Farbe gestaltet. Wir können sie aber jeden Tag noch verbessert“, erzählt Mara. Der Wald dient ihnen jedoch nicht nur für ihre Masken: „Es ist richtig schön, wenn man hier auch passende Spielorte entwickeln kann. Der Wald an sich hat etwas Magisches“, findet Anna, die schon oft Theater gespielt hat. Ihren Dienerinnen schließt sich auch Darja an, eine der beiden bösen Herrscherinnen: „Es macht einfach Spaß, hier im Wald neue Sachen für das Spiel auszuprobieren.“