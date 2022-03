Prozess in Bonn : Radfahrer stürzt wegen Hund und verklagt Besitzerin

Prozess in Bonn

Bonn/Alfter Ein Radfahrer ist über einen Hund gestürzt und hat die Besitzerin des Tieres verklagt. Womit der Kläger vor dem Bonner Landgericht nicht gerechnet hatte: Er muss den größten Teil seines Schadens selbst zahlen.

Unmittelbar vor dem Unfall hatte die Beklagte ihren Hund noch festgehalten und in den Arm genommen. Dennoch erschrak ein Rennradfahrer, der im Juli 2017 auf dem breiten und schnurgeraden Waldweg im Kottenforst unterwegs war, dermaßen, dass er ein Ausweichmanöver begann, das allerdings gründlich daneben ging.

Der Mann kam links von dem befestigten Weg ab und stürzte zu Boden. Die unangenehme Folge des Sturzes war eine Schultergelenkssprengung, die gleich zwei Operationen notwendig machte und anschließende Reha-Maßnahmen, die sich bis zum Ende des Jahres zogen. Der Radfahrer verklagte daraufhin die Hundehalterin und bekam in der ersten Instanz auch ein Schmerzensgeld in Höhe von 1750 Euro zugesprochen. Die Richter in dem von der Beklagten angestoßenen Berufungsverfahren verkürzten nun diese Summe auf 700 Euro.