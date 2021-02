Unfall in Alfter : Radfahrerin bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt

Alfter Eine Autofahrerin hat am Donnerstagmittag in Alfter die Vorfahrt missachtet und ist mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Die Radlerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Eine 75-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagvormittag in Alfter von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach war eine 52 Jahre alte Autofahrerin auf dem Buschdorfer Weg in Richtung Bonn-Brühler-Straße unterwegs. An der Kreuzung missachtete sie nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen die Vorfahrt der von rechts kommenden Radfahrerin. Die 75-Jährige stürzte zu Boden. Ein Notarzt versorgte die Schwerverletzte vor Ort, bevor der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus brachte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

