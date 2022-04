„Alfter bewegt“ : Alfter auf zwei Rädern erkunden

Bürgermeister Rolf Schumacher (2.v.r.) und Hans-Peter Müller (l.) vom ADFC können es kaum erwarten: Sie und viele Mitstreiter freuen sich auf das 13. "Alfter bewegt". Foto: Stefan Knopp

Alfter Für die Mobilitätswende sollen Bürgerinnen und Bürger vom Auto aufs Fahrrad umsteigen. Die Gemeinde Alfter möchte mit einer Radtour unter dem Titel „Alfter bewegt“ dazu motivieren, das Rad öfter zu benutzen.



In Witterschlick gibt es eine neue Lokomotive. Sie heißt Emma und an manchen Tagen umkreist sie eine Insel mit zwei Bergen mit kleinen Gebäuden aus Stein. So sieht der „Lummerland-Brunnen“ am Bahnhof Witterschlick aus, den Inhaber Albert Söhngen privat angeschafft hat. Und er dürfte eine Attraktion sein. Auch bei den Radlern, die am 1. Mai am Ende der „Alfter bewegt“-Tour an dieser letzten Station ankommen.

Bürgermeister Schuhmacher möchte Bürger fürs Rad begeistern

Endlich kann diese Frühlingsaktion wieder stattfinden. Darüber freute sich Bürgermeister Rolf Schumacher besonders. „Es geschehen noch Zeichen und Wunder“, sagte er bei der Vorstellung der Aktion. Zum 13. Mal können Interessierte Alfter mit dem Fahrrad erleben. Abseits der nicht immer radfreundlichen großen Verkehrsadern biete die Gemeinde viele schöne Ausweichmöglichkeiten, findet Schuhmacher. Man könne dabei viele Betriebe kennenlernen, die manche Alfterer noch nicht kennen. Er hofft, dass sich viele von all dem für die Mobilitätswende, also für den Umstieg von Auto auf Rad, begeistern lassen. „Das ist vor allem eine Mentalitätswende“, so Schumacher.

Die ganze Strecke misst 20 Kilometer. Es steht aber jedem frei, Stationen auszulassen, etwa wenn man nicht die steilen Abschnitte zum Johannishof der Alanus Hochschule oder zur Genuss-Schule Alfter hochradeln möchte. Nicht jeder hat schließlich ein E-Bike. Der Weg nach oben lohnt sich dennoch, denn nur wer alle Stationen am Radweg abfährt, kann später am Gewinnspiel teilnehmen.

Radfahrer sammeln an jeder Station Stempel

Ein Halt ist am Alanus-Café. Es eröffnet seine Sommersaison und bietet neben Flammkuchen, Eis und hausgemachtem Kuchen sowie einem „Pferdeanbindebalken“ für die Drahtesel, einen tollen Ausblick auf Alfter und Bonn. In der Genuss-Schule in der ehemaligen Gielsdorfer Schule gibt es kulinarische Leckerbissen. An jeder Station gibt es einen Stempel. Wer die volle Stempelkarte einreicht, nimmt am Gewinnspiel teil.

Die Radfahrerinnen und Radfahrer müssen zehn Stempel sammeln. Los geht es an der öffentlichen Bücherei Sankt Matthäus am Hertersplatz 14 in Alfter. Die präsentiert sich energetisch saniert. Die Bücherei bietet, passend zur Apfelroute, ein Quiz rund um Äpfel und eine öffentlich zugängliche Aufpumpstation für die Fahrradreifen. Dann geht es zum Hofladen Mandt, der ganz aktuell Helfer zum Spargelstechen sucht. Von dort aus führt die Tour weiter zum Haus der Alfterer Geschichte, das seine Frühjahrsausstellung zu Persönlichkeiten aus Alfter eröffnet. Weiter geht es zu Möbel Kurth, wo für Kinder ein Fahrradparcours aufgebaut wird – bei schlechtem Wetter auch im Haus.

Abschluss der Tour am Lummerland-Brunnen

Nach dem Besuch im Alanus-Café und der Genuss-Schule kann man sich in der Galerie Conrad eine Kunstaustellung sowie die Skulpturen im Garten anschauen. Fahrrad Strack in Witterschlick gewährt Einblick in seine Werkstatt. Vorletzte Station ist eine Rast im Landgasthof „Zur Linde“ in Heidgen, den die Schaustellerfamilie Wolter übernommen hat. Am Bahnhof Witterschlick kann man sich das Stellwerkmuseum und den Lummerland-Brunnen anschauen und die Tour bei Kaffee und Kuchen abschließen.

Inspiriert von Michael Ende Der „Lummerland-Brunnen“ Der Lummerland-Brunnen am Bahnhof Witterschlick. Foto: Stefan Knopp Vor zwei Jahren hatten Annette und Albert Söhngen, Inhaber des Witterschlicker Bahnhofs, die Idee, für ihre Enkelkinder einen Brunnen anfertigen zu lassen. Der ist inspiriert von der Geschichte um Jim Knopf von Michael Ende und wurde in der Bildhauerei Vielstädte in Westfalen aus Ibbenbürener Sandstein angefertigt. Der Bahnhof darauf ist dem Witterschlicker nachempfunden. Am 1. Mai wird er erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Normalerweise ist es nicht möglich, diesen schmucken Brunnen zu besichtigen, da er auf dem Privatgrundstück der Söhngens steht. Die Gelegenheit ergibt sich nach dem 1. Mai erst wieder am 11. September beim Tag des offenen Denkmals. Dann soll auch das Stellwerk-Museum wieder besichtigt werden können. Infos zum Museum auf www.bahnhof-witterschlick.de. kpo