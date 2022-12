Zeugen gesucht : Bewaffnete überfallen Sonnenstudio in Alfter-Oedekoven

Bewaffnete überfallen Sonnenstudio in Alfter-Oedekoven

Alfter-Oedekoven Drei Maskierte haben am Dienstag mit einer Schusswaffe und einem Messer ein Sonnenstudio in Alfter-Oedekoven überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr haben drei Menschen ein Sonnenstudio auf der Alfterer Straße in Oedekoven überfallen. Die Täter trugen Sturmhauben und drohten einer Angestellten mit einem längeren Messer und einer Schusswaffe, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Räuber flohen ohne Beute, weil im Sonnenstudio nur bargeldlos bezahlt werden kann.