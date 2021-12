Grabstätte auf dem Alfterer Friedhof : Freiwillige engagieren sich für den Vorgebirgsrebellen Wilhelm Maucher

Alfter Dass die Grabstätte des Rebellenblut-Erfinders Wilhelm Maucher wieder etwas hermacht, ist dem Engagement von Freiwilligen zu verdanken. 2023 gibt es gleich drei Jubiläen rund um Maucher zu feiern.

Helfer und Sponsoren hatten in diesem Jahr dafür gesorgt, dass Mauchers Grabstätte auf dem Alfterer Friedhof am Buchholzweg wieder etwas hermacht. Kürzlich hatte Benz engagierte Mitstreiter an die Grabstätte eingeladen, um sich nochmals für deren Engagement zu bedanken. „Es war ein arbeitsreiches Jahr“, sagte Benz. Er erinnerte daran, dass die Grabstätte nach Ablauf und Nicht-Verlängerung des Nutzungsrechts abgeräumt worden war. „Das war ein riesiger Schock“, so Benz.