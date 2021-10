Remagen wird Teil der Limes-Straße

Remagen Die Stadt Remagen will ihr römisches Erbe besser vermarkten. Dazu möchte sie dem Verein „Deutsche Limes-Straße“ beitreten.

Die Stadt Remagen möchte in Zukunft stärker von seinem römischen Erbe profitieren als bisher. In der Sitzung des Unesco-Welterbekomitees Ende Juli wurde dem niedergermanischen Limes und damit auch dem ehemaligen römischen Kastell in Remagen der Welterbe-Status verliehen. Er wurde damit Teil des transnationalen Welterbes „Grenzen des Römischen Reiches“. Nun will die Römerstadt auch dem Verein „Deutsche Limes-Straße“ beitreten.