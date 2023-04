Gasthäuser im Rhein-Sieg-Kreis Warum viele Dorfkneipen in der Region verschwinden

Der Tag des Finales war der Anfang vom Ende. Am 8. Juli 1990 gewannen die deutschen Fußballer das WM-Endspiel gegen Argentinien. Wie in vielen anderen Dorfkneipen an der Sieg wurde auch im Dünstekovener Traditionsgasthaus Habbig bis in die Nacht gefeiert. Es war die letzte Thekenschicht für die Inhaber Anna und Fritz Habbig. Beide waren damals schon über 70 und wollten sich den täglichen Stress nicht mehr antun.