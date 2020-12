Zwischen Kindergarten und Turnhalle : Roller brennt an Anna-Schule in Alfter

Am Montagabend brannte ein Roller in Alfter. Foto: GA

Alfter Am Montag brannte ein Roller an der Anna-Schule in Alfter. Die Feuerwehr war im Einsatz. Verletzt wurde niemand.



Am Montagabend kam es zu einem Brand in Alfter. Um 21.08 wurde unter anderem die Freiwillige Feuerwehr zu dem Brand an der Anna-Schule gerufen. Wie der Pressesprecher derr Freiwilligen Feuerwehr Alfter, Michael Hesse, vor Ort mitteilte, habe zwischen dem Kindergarten und der Turnhalle ein Roller gebrannt. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand. Es wurden weder Personen noch Gebäude beschädigt. Die Feuerwehr war mit 15 Personen vor Ort.

(ga)