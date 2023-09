Trauung in Witterschlick Dirty Deeds Sänger Alex Kaiser hat geheiratet

Claudia Kaiser ist Inhaberin des Bonner Fahrradladens. Oft ist sie bei Konzerten der Band dabei und schaut und hört zu, wie ihr Mann mit gepresster Kopfstimme „Hell´s Bells“, „Back in Black“ und „Thunderstruck“ raushaut. In Witterschlick leben die beiden gebürtigen Bonner seit 15 Jahren. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt Alex Kaiser. Und seit Freitag noch ein bisschen wohler. „Claudia ist mein größter Erfolg, das pure Glück“, sagte er kurz nach der Trauung. Man sieht also wieder einmal: Auch Hardrocker haben eine sensible Seite.