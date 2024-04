Seltene Beobachtung aus Alfter Schöner Schmetterling mit tragischem Schicksal

Das Bild zeigt ein Kleines Nachtpfauenauge. Dabei handelt es sich um einen Nachtfalter, dessen Flügel kunstvoll gefärbt sind. Besonders hervor stechen die Flecken, die an Augen erinnern. So sollen Feinde vertrieben werden, die meinen, ihnen stünde ein viel größeres Tier gegenüber. „Ich hatte vorher noch nie eines gesehen und wusste auch gar nicht, dass es sie überhaupt gibt“, hat Walbrühl in einer Mail an den GA geschrieben.