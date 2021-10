Schutz vor dem Coronavirus : Jecke Impfaktion im Alfterer Rathaus

Wer sich rechtzeitig für die Karnevalshochphase impfen lassen will, hat am 11. November im Alfterer Rathaus dazu Gelegenheit. Foto: dpa/Sven Hoppe

Alfter Corona-Schutz und Kamelle: Das gibt es am elften Eltern im Alfterer Rathaus. Um Menschen zum Impfen zu motivieren, hat sich die Gemeinde etwas überlegt.

Nicht nur Karnevalisten können sich am 11. November ab 11.11 Uhr im Alfterer Rathaus in Oedekoven, Am Rathaus 7, impfen lassen. Mit der Aktion will die Gemeindeverwaltung noch möglichst viele Menschen zum Impfen motivieren.